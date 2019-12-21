Испытание С-400 в Турции вызвало негодование США

Вашингтона с самого начала выступал против закупки Анкарой российской техники.

Недавний тест российского ЗРК С-400 вызвал негативную реакцию в США. В ходе испытания техника РФ засекла все американские истребители F-16, которые попали в радиус действия ракетного комплекса, равного 600 км. Видеозапись учебного боя, проведённого в Анкаре, выложили в Интернет.

В Вашингтоне действия Турции назвали неуважением к американскому президенту и НАТО. Эксперты связали это с итогами теста, который показал возможность С-400 "обезоружить Америку".

Вашингтона с самого начала выступал против закупки Анкарой российской техники. В ответ на приобретение С-400 США пригрозили ввести санкции.

Видео: YouTube / İhlas Haber Ajansı