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Испытание С-400 в Турции вызвало негодование США

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Вашингтона с самого начала выступал против закупки Анкарой российской техники.

Недавний тест российского ЗРК С-400 вызвал негативную реакцию в США. В ходе испытания техника РФ засекла все американские истребители F-16, которые попали в радиус действия ракетного комплекса, равного 600 км. Видеозапись учебного боя, проведённого в Анкаре, выложили в Интернет.

В Вашингтоне действия Турции назвали неуважением к американскому президенту и НАТО. Эксперты связали это с итогами теста, который показал возможность С-400 "обезоружить Америку". 

Вашингтона с самого начала выступал против закупки Анкарой российской техники. В ответ на приобретение С-400 США пригрозили ввести санкции.

Видео: YouTube / İhlas Haber Ajansı

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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