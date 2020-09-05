Тесть Кокорина напал на главу крупной IT-компании

Лев Матвеев обратился в полицию после нападения Руслана Валитова.

Тесть российского футболиста Александра Кокорина Руслан Валитов напал на руководителя крупной отечественной IT-компании Льва Матвеева. Такое заявление сделали журналисты Telegram-канала Mash. Они разместили в социальных сетях соответствующий ролик.

По данным источника, разборки произошла на территории элитного частного коттеджного поселка в Московской области. Матвеев находился у ворот собственного дома. Неожиданно его догнала иномарка Genesis, из которой вышел Валитов. Мужчина сначала ударил автомобиль оппонента, после чего атаковал предпринимателя.

В СМИ уточнили, что потерпевший обратился в правоохранительные органы за помощью. Он предположил, что Руслан Валитов мог находиться под воздействием наркотических веществ. Соседи уточнили, что тесть Кокорина и ранее показывал агрессию. В частности, местные жители видели, что мужчина с арматурой в руках атаковал рабочих.

Задержали экс-директора департамента сельского хозяйства Севастополя.

Фото и видео: Telegram / Mash

