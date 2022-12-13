По словам эксперта, по количеству компаний лучший показатель у столицы.

Петербург и Москва стали лидерами по числу IT-компаний в России. Об этом сообщил главный аналитик ассоциации "РУССОФТ" Дмитрий Жевлицкий в интервью "Деловому Петербургу".

По словам эксперта, по количеству компаний лучший показатель у Москвы – 37,6%. В Петербурге показатель составил 13,8%. По совокупному обороту компаний прошлого года у Москвы и Петербурга были показатели 52,3 и 17,9 % соответственно

Также Жевлицкий отметил, что Северная столица является лидером по количеству предприятий софтверной отрасли на душу населения.

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Фото: Piter.tv