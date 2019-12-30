Терри Гиллиам заявил, что устал от постоянных обвинений белых мужчин во всех проблемах мира

Постановщик оценил последние скандалы в сфере кино, связанный с обвинения в сексуальном насилии.

Режиссер "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" Терри Гиллиам считает движение #MeToo "охотой на ведьм". Об этом он сказал в интервью Independent.

По мнению постановщика многие достойные люди пострадали из-за обвинений в сексуальном насилии. Гиллиам отметил, что они стали жертвами стервятников. Он добавил, что устал от того, что белых мужчин обвиняют во всех проблемах мира.

Вспомнив недавний скандал вокруг Харви Вайнштейна, режиссер выразил сочувствие его жертвам, но добавил, что в Голливуд много амбициозных взрослых людей, которые делают свой выбор. Он считает, что люди должны научиться брать на себя ответственность за свою жизнь и не обвинять в своих неудачах кого‑то другого.

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