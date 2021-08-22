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Режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию на кинофестивале в Одессе

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По его словам, он "потерял связь с реальностью" из-за особой атмосферы мероприятия.

Британский режиссер и участник комик-группы "Монти Пайтон" Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию в ходе своего выступления в рамках Одесского международного кинофестиваля. Видео с конфузом опубликовал Telegram-канал Mash.

По время получения награды ОМКФ за вклад в сферу кинематографии Гиллиам поблагодарил организаторов мероприятия, Одессу и Россию, что оказалось неожиданным для присутствующих.

Спасибо, Россия, спасибо, Одесса!

 Терри Гиллиам, британский режиссер

Ему указали на его ошибку, после чего деятель культуры объяснился, что просто "потерял связь с реальностью" из-за особой атмосферы кинофестиваля и Потемкинской лестницы, которая произвела на него большое впечатление.

Ранее глава Крыма похвалил Зеленского за своевременный внос квартплаты.

Видео: Telegram/Mash

Теги: кинофестиваль, конфуз, перепутал россию и украину, терри гиллиам
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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