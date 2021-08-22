Режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию на кинофестивале в Одессе

Британский режиссер и участник комик-группы "Монти Пайтон" Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию в ходе своего выступления в рамках Одесского международного кинофестиваля. Видео с конфузом опубликовал Telegram-канал Mash.
По время получения награды ОМКФ за вклад в сферу кинематографии Гиллиам поблагодарил организаторов мероприятия, Одессу и Россию, что оказалось неожиданным для присутствующих.
Спасибо, Россия, спасибо, Одесса!
Терри Гиллиам, британский режиссер
Ему указали на его ошибку, после чего деятель культуры объяснился, что просто "потерял связь с реальностью" из-за особой атмосферы кинофестиваля и Потемкинской лестницы, которая произвела на него большое впечатление.
Ранее глава Крыма похвалил Зеленского за своевременный внос квартплаты.
Видео: Telegram/Mash
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