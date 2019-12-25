В Голливуде снимут фильм о секс-скандале с Харви Вайнштейном

В основу сюжета ляжет книга журналисток Меган Тухи и Джоди Кантор.

Этим летом в Голливуде стартуют съемки художественного фильма о секс-скандале с бывшим продюсером Харви Вайнштейном. В основу сюжета ляжет книга журналисток Меган Тухи и Джоди Кантор под названием "Она сказала: Раскрывая историю сексуальных домогательств, которая помогла разжечь движение", пишет Deadline.

В книге подробно рассказывается о работе журналисток над статьей, которая привела к аресту Вайнштейна. За этот материал они получили Пулитцеровскую премию.

Ожидается, что в фильме сыграют актрисы Кэри Маллиган и Зои Казан. Сейчас с ними ведутся переговоры. Режиссером выступит Мария Шрадер, сценарий напишет Ребекка Ленкиевич.

В марте 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальные домогательства и изнасилования. Против продюсера выступили более 80 женщин, которые заявили о приставаниях с его стороны.

Ранее на съемках пятого "Индиана Джонса" заметили нацистскую технику.

Фото: ru.wikipedia.org