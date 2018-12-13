Тепло вернется в Петербург только в июне

Холодно и дождливо будет до конца мая.

Дожди и холод, пришедшие в Петербург в четверг, изрядно подпортили настроение горожанам. В город вернулась типичная "питерская" погода, и до конца мая потепления ждать не стоит. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на слова главного синоптика Петербурга Александра Колесова.

По словам специалиста, Северная столица сейчас находится во власти циклонов. Даже в выходные дни дожди не прекратятся. А вот с июня температура в городе начнет снова повышаться, и в небе вновь появится солнце вместо туч.

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