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Тепло вернется в Петербург только в июне
Сегодня, 9:54
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Alena_Zinovieva

Тепло вернется в Петербург только в июне

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Холодно и дождливо будет до конца мая.

Дожди и холод, пришедшие в Петербург в четверг, изрядно подпортили настроение горожанам. В город вернулась типичная "питерская" погода, и до конца мая потепления ждать не стоит. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на слова главного синоптика Петербурга Александра Колесова.

По словам специалиста, Северная столица сейчас находится во власти циклонов. Даже в выходные дни дожди не прекратятся. А вот с июня температура в городе начнет снова повышаться, и в небе вновь появится солнце вместо туч.

Ранее мы писали о программе мероприятий в День города.

Фото: pixabay.com

Теги: александр колесов, погода в спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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