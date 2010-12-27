Тело женщины прибило к берегу около автозаправки

Труп женщины достали из Невы в одном из районов Петербурга

11 ноября в Невском районе поздно вечером из реки выловили мертвую женщину, которую прибило к берегу около городской заправки.

Тело обнаружили прохожие, которые незамедлительно вызвали сотрудников полиции.

Известно, что приехавшие на место криминалисты не обнаружили на погибшей следов насильственной смерти. Личность умершей не установлена, на вид это женщина 40-45 лет. Документов при ней не нашли.

Полиция ведет проверку. Тело было доставлено в морг для проведения экспертизы и установления точной причины смерти.