Спасатели Ленобласти нашли тело рыбака в Луге

В Ленинградской области рыбак не вернулся домой. Его тело нашли в акватории города Луга.

Поисковые работы на акватории реки Луга завершились трагически. 1 ноября мужчина отправился на рыбалку в районе деревни Большой Сабск и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно получили информацию о пропаже мужчины 2 ноября и незамедлительно начали поиски. В ходе работ они обследовали акваторию реки Луга и окружающую территорию. К сожалению, поиски завершились трагически.

Тело погибшего было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции для проведения дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что спасители Ленобласти нашли тело мужчины в люке.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти