Спасители Ленобласти нашли тело мужчины в люке

В Ленобласти в люке обнаружили тело мужчины. Спасатели передали его полиции.

В среду, 1 ноября, дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги получила информацию о том, что в Волхове в канализационном люке обнаружено тело мужчины. Команда спасателей немедленно выехала на место происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

По прибытию на место спасатели обнаружили тело. команда смогла извлечь погибшего из канализационного люка и передать полиции.

Ранее сообщалось, что пожилой слесарь погиб во время работы на ленточном конвейере в Усть-Луге.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти