Спасители Ленобласти нашли тело мужчины в люке

В среду, 1 ноября, дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги получила информацию о том, что в Волхове в канализационном люке обнаружено тело мужчины. Команда спасателей немедленно выехала на место происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
По прибытию на место спасатели обнаружили тело. команда смогла извлечь погибшего из канализационного люка и передать полиции.
Ранее сообщалось, что пожилой слесарь погиб во время работы на ленточном конвейере в Усть-Луге.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все