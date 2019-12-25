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Спасители Ленобласти нашли тело мужчины в люке
Сегодня, 9:04
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасители Ленобласти нашли тело мужчины в люке

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В Ленобласти в люке обнаружили тело мужчины. Спасатели передали его полиции.

В среду, 1 ноября, дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги получила информацию о том, что в Волхове в канализационном люке обнаружено тело мужчины. Команда спасателей немедленно выехала на место происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

По прибытию на место спасатели обнаружили тело. команда смогла извлечь погибшего из канализационного люка и передать полиции.

Ранее сообщалось, что пожилой слесарь погиб во время работы на ленточном конвейере в Усть-Луге.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: ленобласть, спасатели, тело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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