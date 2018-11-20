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Немецкий тележурналист снял фильм "Российские просторы"

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Он побывал в Иркутской области.

Немецкий журналист, режиссёр и фотограф Томас Юнкер фильм о России, который он назвал "Российские просторы". Он занимался съемками летом 2018 года в Иркутской области. Потом рассказ о России ведется через призму поездки в Усть-Кутский район. Фильм, который длится 25 минут, опубликован в сообществе "Книжный приют" социальной сети "Вконтакте".

Автор рассказывает о севере региона, о городе Усть-Куте, о БАМе, о речном порте, показывает жизнь деревенских жителей. Премьера фильма уже состоялась в Германии. Россияне могут посмотреть это сюжет пока что только на немецком языке.

Видео:  "Книжный приют"/ ВК

 

 

 

 

 

Теги: немецкий журналист, российские просторы, фильм о россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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