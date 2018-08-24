Видео: телеведущую из Норвегии стошнило на гостя в прямом эфире

Журналистке пришлось рассказать историю о своей беременности.

Норвежская телеведущая Линн Виик в прямом эфире испортила одежду гостю: девушку неудачно стошнило. Однако, герой передачи Вегард Харм не обиделся и продолжил отвечать на вопросы.

Как отмечают иностранные СМИ, инцидент произошел во время интервью Спикер отвечал на вопросы относительно спортивных тренировок. Телеведущая сначала выпила немного воды из стакана, а после не смогла сдержать позыва на реакцию организма.Линн Виик отметила, что заранее ощущала плохое самочувствие, но в течение всей программы старалась сдерживаться. Причиной неприятной неожиданности стала беременность журналистки. Свое положение она бы не раскрыла зрителям, если бы не казус.

Фото и видео: YouTube/TV 2