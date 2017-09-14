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Телефонные террористы устроили показательную акцию на глазах ФСБ

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На глазах сотрудников ФСБ тысячи людей были выпровожены на улицу телефонными террористами. Демонстрацию неизвестные устроили на Лубянской площади.

Как сообщает "Фонтанка", телефонные террористы устроили показательную демонстрацию на Лубянской площади на глазах у сотрудников ФСБ.

Вечером 14 сентября поступил звонок об угрозе взрыва в Центральном детском магазине (бывший "Детский мир"), который расположен на углу Театрального проезда и Лубянской площади. Место просматривается из окон здания ФСБ России.

Персонал торгового центра и тысячи постетителей были эвакуированы. В здании идет проверка.

Теги: новости москвы , новости россии
Категории: Новости России

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