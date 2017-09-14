Телефонные террористы устроили показательную акцию на глазах ФСБ

На глазах сотрудников ФСБ тысячи людей были выпровожены на улицу телефонными террористами. Демонстрацию неизвестные устроили на Лубянской площади.

Как сообщает "Фонтанка", телефонные террористы устроили показательную демонстрацию на Лубянской площади на глазах у сотрудников ФСБ.



Вечером 14 сентября поступил звонок об угрозе взрыва в Центральном детском магазине (бывший "Детский мир"), который расположен на углу Театрального проезда и Лубянской площади. Место просматривается из окон здания ФСБ России.



Персонал торгового центра и тысячи постетителей были эвакуированы. В здании идет проверка.