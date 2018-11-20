Технопарк Петербурга поддержат из городского и федерального бюджета

Поддержка проекта обеспечит площадке условия для предоставления рабочих мест, которые необходимы молодым специалистам.

Технопарк Санкт-Петербурга перейдет на самоокупаемость в течение трёх лет. Об этом сообщил на совещании в Смольным сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

В 2019 году на развитие проекта из городского бюджета запланировано выделить 346 миллионов рублей и 23 из федерального. В прошлом году "Технопарк" получил от властей Северной Столицы 703 миллиона рублей, а также 10 миллионов рублей из федерального бюджета.

Напомним, что Технопарк Санкт-Петербурга в данный момент является площадкой для тестирования новых технологий и состоит из бизнес-инкубатора, центра кластерного развития и прототипирования. В администрации города отметили, что поддержка проекта обеспечит площадке условия для предоставления рабочих мест, которые необходимы молодым специалистам из города на Неве.

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