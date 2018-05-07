Театралы выяснили, о чем же говорят женщины: в "Колизее" прошла премьера спектакля о любви

"Любви все возвраты покорны" - с этим лозунгом 27 апреля в концертном зале состоялась премьера спектакля "О чем говорят женщины".

Зрителям Петербурга представили премьеру спектакля "О чем говорят женщины". За основу спектакля режиссером была взята пьеса Валентина Красногорова. Постановка рассказала о трех одиноки подругах бальзаковского возврата, которые надеются на любовь. В центре сюжета - судьбы трех женщин, в которых многие зрительницы могут узнать себя или своих подруг.

Актеры признались, что при подготовке спектакля им было легко и интересно работать друг с другом, отметив, что главное это человеческие отношения. Как призналась нам одна из актрис Любовь Коняева:

Пока не созрел. Ребенка нужно вынашивать девять месяцев. Спектакль почти как ребенок. Мы вынашивали его где-то девять месяцев

За два часа на сцене разворачивается очень интересная и веселая история. Героини ведут диалог, обсуждают мечты и надежды. На первый взгляд героине могут нам показаться очень разными, но их объединят одна цель найти свою любовь, даже преклонный возврат не останавливает их. В жажде испытать новые эмоции и чувства они идут на разные авантюры, чтоб найти себе избранника.

Конечно, нельзя сказать, что спектакль только для женщин так же он будет интересен и мужчинам. Юмор в спектакле добрый и его поймут не только женщины. К удачным режиссерским решениям и к динамичной игре актеров можно добавить еще один огромный плюс музыкальное сопровождение. Каждая из актрис споет на сцене песню про переживания своей героине.

Заслуженная артистка России Зоя Буряк играет в пьесе, призналась корреспонденту Piter.tv, как она готовится к премьере спектакля:

Перед спектаклем мы обычно гримируемся, по мере нанесение грима мы перевоплощаемся, в другой образ настраиваемся. Вообще каждое утро просыпаюсь и думаю: "Какой у меня сегодня спектакль? Кого я играю". Я уже с утра начинаю думать о роли которую я сегодня буду делать

После окончания спектакля, зрители обрушили на актеров бурные овации.