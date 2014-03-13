Концерт "Морриконе. Рота"

В рамках концерта прозвучат работы итальянских композиторов Эннио Морриконе и Нино Рота. Они вошли в историю как классики музыкальных партитур, которые создавались к шедеврам кинематографа.
Музыканты сыграют композиции, написанные к популярнейшим фильмам прошлого века. Среди них – "Однажды в Америке", "Профессионал", "Крестный отец – 2", "Ромео и Джульетта", "Сладкая жизнь", "Миссия", "Восемь с половиной", "Амаркорд".
Исполнителем станет Губернаторский симфонический оркестр Петербурга.
Фото: gsocenter.ru
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