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Концерт "Морриконе. Рота"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Морриконе. Рота"

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Концерт "Морриконе. Рота" пройдет 16 декабря в концертном зале "Колизей". Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

В рамках концерта прозвучат работы итальянских композиторов Эннио Морриконе и Нино Рота. Они вошли в историю как классики музыкальных партитур, которые создавались к шедеврам кинематографа. 

Музыканты сыграют композиции, написанные к популярнейшим фильмам прошлого века. Среди них – "Однажды в Америке", "Профессионал", "Крестный отец – 2", "Ромео и Джульетта", "Сладкая жизнь", "Миссия", "Восемь с половиной", "Амаркорд". 

Исполнителем станет Губернаторский симфонический оркестр Петербурга. 

Фото: gsocenter.ru 

Теги: колизей, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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