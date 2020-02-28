  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Балет "Щелкунчик" в "Колизее"
Сегодня, 19:00
267
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Балет "Щелкунчик" в "Колизее"

0 0

Балет "Щелкунчик" представят 2 декабря в концертном зале "Колизей". Постановка стартует в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Балет "Щелкунчик" петербургской компании "Сен-Мишель" вернет зрителей к истории, которую впервые представили на сцене Мариинского театра в 1892 году. 

По сюжету постановки сон Маши, навеянный в ночь Рождества чародеем Дроссельмейером, сотрет границы между реальностью и фантазией. Подарок девочки, Щелкунчик, превращается в Принца. Именно он пробуждает в ее сердце первые робкие чувства. 

Хореографом стал Михаил Венщиков, включивший в спектакль главные танцевальные номера, задуманные его первыми постановщиками Мариусом Петипа и Львом Ивановым. 

Фото: arts-michel.ru 

Теги: колизей, щелкунчик
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии