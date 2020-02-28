Балет "Щелкунчик" в "Колизее"

Балет "Щелкунчик" представят 2 декабря в концертном зале "Колизей". Постановка стартует в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Балет "Щелкунчик" петербургской компании "Сен-Мишель" вернет зрителей к истории, которую впервые представили на сцене Мариинского театра в 1892 году.

По сюжету постановки сон Маши, навеянный в ночь Рождества чародеем Дроссельмейером, сотрет границы между реальностью и фантазией. Подарок девочки, Щелкунчик, превращается в Принца. Именно он пробуждает в ее сердце первые робкие чувства.

Хореографом стал Михаил Венщиков, включивший в спектакль главные танцевальные номера, задуманные его первыми постановщиками Мариусом Петипа и Львом Ивановым.

Фото: arts-michel.ru