Театр на Васильевском представит спектакль "Орфей спускается в ад" по пьесе Теннесси Уильямса

Приобрести билеты можно на сайте театра.

В Театре на Васильевском 22 и 23 мая состоится премьера спектакля "Орфей спускается в ад". Пьесу прославленного американского драматурга Теннесси Уильямса поставил актер и режиссер Александр Баргман.

В спектакле заняты известные актеры театра и кино: Михаил Николаев ("Тайны следствия", "Винтовая лестница"), Илона Бродская ("Мост", "Рубеж"), Наталья Лыжина ("Шторм", "Серебряные коньки"). Главную мужскую роль исполняет Илья Носков, который снимался в таких популярных проектах, как "Азазель", "Великая", "Женский доктор", "Контрибуция", "Московская сага".

Драма "Орфей спускается в ад" посвящена исследованию природы зла, изнутри отравляющего человеческое общество. В то же время это одна из самых поэтичных пьес мировой драматургии: здесь жесткости противостоит любовь на грани отчаяния, насилию – отчаянная устремленность к свободе.

Музыкант Вэл Зевьер (его играет Илья Носков) уподоблен Орфею, который пытается спасти из ада свою Эвридику. Ею становится Лейди Торренс (Елена Мартыненко), возрожденная к жизни любовью Вэла.

Теннесси Уильямс переносит место действия древнегреческого мифа в захолустный городок на юге Соединенных Штатов. Однако в спектакле нет конкретной историко-географической привязки, место действия условно: любой город любой страны в сегодняшнем мире.

Режиссер-постановщик - лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман

Сценограф - Анвар Гумаров

Художник по костюмам - Стефания Граурогкайте

Художник по свету – Валентин Бакоян

Консультант по стилю - Сергей Данишевский

Автор музыки и аранжировок – Виталий Лапин

Режиссер по пластике – Сергей Агафонов

Литературный консультант – Любовь Дышлюк

Продолжительность спектакля 3 часа. Возрастное ограничение 16+.

Фото: предоставлено организаторами