Театр им. Ленсовета откроет новой сезон современной интерпретацией "Пиковой дамы"

Премьерные показы спектакля Евгении Сафоновой состоятся 3 и 4 сентября.

В Петербург возвращается насыщенная театральная жизнь. Уже 3 сентября премьерой постановки "Пиковая дама. Игра" откроет 86-й сезон Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета. Премьерные показы пройдут 3 и 4 сентября в 19.00, билеты на спектакль можно приобрести в кассах или на сайте театра. Кроме того, 3 сентября состоится пресс-конференция, посвященная новому театральному сезону, в которой примут участие директор театра Валерий Градковский, художественный руководитель театра Лариса Луппиан и зав. литературной частью театра Ольга Варганова.

Спектакль "Пиковая дама. Игра" обещает стать одной из самых смелых и амбициозных премьер театра после ухода бессменного худрука Юрия Бутусова. В спектакле заняты заслуженный артист России Александр Новиков, артисты Григорий Чабан, Лидия Шевченко, Роман Кочержевский, Фёдор Пшеничный, Всеволод Цурило. Постановку продолжительностью 1 ч 45 мин без антракта трудно назвать хрестоматийной версией знаменитого произведения Александра Пушкина. Создатели спектакля предприняли попытку прочитать текст Пушкина глазами современного зрителя.

Сюрреалистическая атмосфера спектакля, похожая на страшный и зрелищный сон, напоминает о визуальном языке сегодняшнего кинематографа — от Дэвида Линча до Гаспара Ноэ. Речь не идет о Пушкине из школьного учебника: оригинальный текст повести звучит у Сафоновой в ритме сегодняшнего дня. Спектакль акцентирует внимание зрителей на том, что дается Пушкиным как намек, что прочитывается между строк — и что в разговоре о "Пиковой даме" обычно остается за скобками. Театр им. Ленсовета

Режиссер Евгения Сафонова в комментарии для СМИ отдельно отметила, что ее покорил и вдохновил текст Александра Пушкина. При кажущейся простоте он поразил режиссера широтой возможной интерпретации, совершенством композиции и отточенностью языка.

Фото: Театр им. Ленсовета