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Театр "Буфф" в Петербурге заделали фотобумагой с каменным принтом
Сегодня, 21:56
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Театр "Буфф" в Петербурге заделали фотобумагой с каменным принтом

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Работники соседнего здания придумали, как скрыть несовершенства театра до капитального ремонта.

Театр "Буфф" решили облагородить и до ремонта "некрасивые" участки заклеить листками бумаги. Бумагу подобрали в цвет фасада, выбрав для нее "каменный" принт. 

"Каменную" фотобумагу распечатали на принтере и таким образом "прикрыли" разрушающиеся части здания по адресу Заневский проспект, 26. Фасад хотели сделать более красивым до того момента, как в театре сделают ремонт, он запланирован на 2020 год. 

По данным "Фонтанки.ру", реализация и идея с фотобумагой принадлежит работницам КДЦ "Красногвардейский". На данный момент листки бумаги убрали с фасада.

Фото: "Протестный Петербург" / Telegram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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