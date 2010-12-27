Театр "Буфф" в Петербурге заделали фотобумагой с каменным принтом

Работники соседнего здания придумали, как скрыть несовершенства театра до капитального ремонта.

Театр "Буфф" решили облагородить и до ремонта "некрасивые" участки заклеить листками бумаги. Бумагу подобрали в цвет фасада, выбрав для нее "каменный" принт.

"Каменную" фотобумагу распечатали на принтере и таким образом "прикрыли" разрушающиеся части здания по адресу Заневский проспект, 26. Фасад хотели сделать более красивым до того момента, как в театре сделают ремонт, он запланирован на 2020 год.

По данным "Фонтанки.ру", реализация и идея с фотобумагой принадлежит работницам КДЦ "Красногвардейский". На данный момент листки бумаги убрали с фасада.

Фото: "Протестный Петербург" / Telegram