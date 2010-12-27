Танго и финская классика: в Выборге выступит оркестр из Лаппеенранты

Масштабный концерт финских музыкантов запланирован на 23 августа 2019 года.

Жители Выборга и гости города в ближайшее время смогут насладиться классической и популярной музыкой в исполнении Лаппеенрантского оркестра. Гости из соседней Финляндии приедут в Выборг 23 августа: концерт пройдет в Доме культуры на проспекте Ленина, дом 20. Отмечается, что вход на мероприятие свободный, начало - в 15.00. Информацию об этом опубликовал сайт администрации Выборгского района.

Прославленный коллектив под управлением дирижера Витаутаса Лукочиуса с участием солистки Ангелики Клас (сопрано) представит россиянам музыку на разные вкусы. Помимо финской классики - композиций Яна Сибелиуса, Тойво Куулы и Оскара Мериканто прозвучат даже страстные композиции в стиле танго от Астора Пяццолы. Отметим, что выступление пройдет в рамках празднования 370-летия города Лаппеенранты и 110-летия оркестра.

Фото: vbglenobl.ru