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Появилось видео, как капитан хоккейного клуба станцевал "Мало половин", после забитой шайбы

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Капитан хоккейного клуба "Амур" станцевал танец Бузовой "Мало половин".

Капитан хоккейного клуба "Амур" отправил шайбу в ворота и показал победный танец. Это били движения Бузовой "Мало половин" в исполнении Виталия Атюшова на льду. Танец всех удивил, а также не остался в стороне. Видео распространилось по соцсетям.

Также, на эту тему шутят в Твиттере шутят "Сей факт не смог остаться незамеченным и в Twitter пошутили на тему того, что Атюшов слушал перед встречей с "Нефтехимиком".
 
Амур - российский и профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Он базируется в городе Хабаровске. 

Видео: YouTube - Хоккейный клуб "Амур"

 
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Категории: Лента новостей Новости России

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