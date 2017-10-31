Появилось видео, как капитан хоккейного клуба станцевал "Мало половин", после забитой шайбы

Капитан хоккейного клуба "Амур" станцевал танец Бузовой "Мало половин".

Капитан хоккейного клуба "Амур" отправил шайбу в ворота и показал победный танец. Это били движения Бузовой "Мало половин" в исполнении Виталия Атюшова на льду. Танец всех удивил, а также не остался в стороне. Видео распространилось по соцсетям.

Также, на эту тему шутят в Твиттере шутят "Сей факт не смог остаться незамеченным и в Twitter пошутили на тему того, что Атюшов слушал перед встречей с "Нефтехимиком".

Амур - российский и профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Он базируется в городе Хабаровске.

Видео: YouTube - Хоккейный клуб "Амур"