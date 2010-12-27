Яркая постановка от ведущих маэстро танго международного и всероссийского класса

На языке хореографии зрителям представят ряд новелл со своим особенным сюжетом и музыкой. Перед публикой развернутся как комедийные, так и лирические зарисовки.

Волшебство вечера дополнит музыкальное сопровождение коллектива Solo Tango Orquestra, лучшего танго-оркестра России и Европпы.

В шоу "Танго Навсегда" принимают участия звезды Аргентины Факундо Пиньеро и Венеса Вижальба, а также призёры и финалисты Чемпионата Мира.

ДК Ленсовета, Каменноостровский пр. д. 42

Цена от 500 до 2500

Продолжительность 2 часа

Фото: Танцевальное шоу «Танго Навсегда»