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Танцевальное шоу "Танго Навсегда"
Сегодня, 19:00
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nadiputintseva
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Танцевальное шоу "Танго Навсегда"

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Яркая постановка от ведущих маэстро танго международного и всероссийского класса

На языке хореографии зрителям представят ряд новелл со своим особенным сюжетом и музыкой. Перед публикой развернутся как комедийные, так и лирические зарисовки.

Танцевальное шоу "Танго Навсегда"

 

Волшебство вечера дополнит музыкальное сопровождение коллектива Solo Tango Orquestra, лучшего танго-оркестра России и Европпы.

Танцевальное шоу "Танго Навсегда"

 

В шоу "Танго Навсегда" принимают участия звезды Аргентины Факундо Пиньеро и Венеса Вижальба,  а также призёры и финалисты Чемпионата Мира.

Танцевальное шоу "Танго Навсегда"

 

ДК Ленсовета, Каменноостровский пр. д. 42

Цена от 500 до 2500

Продолжительность 2 часа 

Фото: Танцевальное шоу «Танго Навсегда»

 

Теги: танго навсегда
Категории: куда сходить в петербурге

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