На языке хореографии зрителям представят ряд новелл со своим особенным сюжетом и музыкой. Перед публикой развернутся как комедийные, так и лирические зарисовки.
Волшебство вечера дополнит музыкальное сопровождение коллектива Solo Tango Orquestra, лучшего танго-оркестра России и Европпы.
В шоу "Танго Навсегда" принимают участия звезды Аргентины Факундо Пиньеро и Венеса Вижальба, а также призёры и финалисты Чемпионата Мира.
ДК Ленсовета, Каменноостровский пр. д. 42
Цена от 500 до 2500
Продолжительность 2 часа
Фото: Танцевальное шоу «Танго Навсегда»