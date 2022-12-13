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Таможенники на границе с Финляндией нашли в багажнике незадекларированные иконы и картины
Сегодня, 19:57
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Таможенники на границе с Финляндией нашли в багажнике незадекларированные иконы и картины

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В багаже мужчины обнаружили: картину крупнейшего русского художника-портретиста Д. Г. Левицкого "Женский портрет", картину М. К. Клодта "Пейзаж", икону "Святитель Николай", икону "Божией Матери „Греческая".

На посту Выборгской таможни задержали две старинные картины и шесть икон. Об этом 28 марта рассказали в пресс-службе Северно-Западного таможенного управления.

Так, россиянин, который постоянно проживает в США, решил вывезти культурные ценности без необходимого документа. В багаже мужчины обнаружили: картину крупнейшего русского художника-портретиста Д. Г. Левицкого "Женский портрет", картину М. К. Клодта "Пейзаж", икону "Святитель Николай", икону "Божией Матери „Греческая".

В отношении гражданина вынесено постановление по статье о вывозе товаров из Российской Федерации. Культурные ценности оставили в России.

Фото: пресс-служба Северно-Западного таможенного управления


 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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