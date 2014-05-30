Санкт-Петербургская таможня: таможенный пост МАПП Ивангород работает в штатном режиме

Работа аналогичных структур со стороны Эстонии предусмотрена с 8:00 до 00:00 по мск.

Накануне зимних торжеств увеличивается поток туристов, пересекающих российско-эстонскую границу через пункты пропуска, находящиеся в Ивангороде и Нарве. Данная информация предоставлена пресс-службой Северо-Западного таможенного управления.

Начальник Ивангородского международного автомобильного пункта Евгений Скорюков пояснил, что в настоящий момент очереди отсутствуют как при выезде из России, так и при въезде.Скопление автомобилей и пешеходов на противоположной стороне, перед нарвским пунктом пропуска, связано с деятельностью соответствующих служб Эстонии, контролирующих прохождение границ гражданами, отправляющимися в Россию.

Ивангородский международный автомобильный пункт функционирует круглосуточно и ежедневно. Работа аналогичных структур со стороны Эстонии предусмотрена с 8:00 до 00:00 по мск.

Передвижение через государственную границу в канун и во время праздничных дней рекомендуется планировать заблаговременно, учитывая возможные изменения в интенсивности потока транспортных средств и пешеходов.

Фото: пресс-служба ФТС России (носит иллюстративный характер)