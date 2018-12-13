Таксист попал в страшную аварию грузовиком в Ленинградской области

В Тосненском районе водитель Яндекс.Такси попал в ДТП.

Ранним утром в Ям – Ижоре на перекрестке в город Пушкин водитель Яндекс. Такси попал в страшное ДТП с участием грузовика. Как сообщают очевидцы из группы "ВКонтакте" ДТП и ЧП| Санкт- Петербург столкновение произошло на обочине по дороге на Фёдоровское. В настоящее время информации о пострадавших и водителях все еще нет. Известно, что от удара у такси снесло часть крыши.

На фотографиях, полученных с места происшествия видно, что у такси полностью смято лобовое стекло и отсутствует часть крыши.

Настоящая причина столкновения до сих пор не известна. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в комментариях предполагают, что причиной страшного ДТП стало переутомление водителя легковушки.

Отметим, что накануне в Петербурге и области прошел ряд сильнейших дождей, что так же могло стать причиной ДТП.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"