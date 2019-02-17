ТРК "Шкиперский Молл" снова эвакуировали (видео)

Вечером 17 февраля второй раз за день эвакуировали ТРК "Шкиперский Молл". Причиной мог стать анонимный звонок о минировании.
Сотрудников и посетителей торгового комплекса вывели на улицу.
На месте работают службы.
Видео:Piter.tv
На место выехали службы.
Вечером 17 февраля второй раз за день эвакуировали ТРК "Шкиперский Молл". Причиной мог стать анонимный звонок о минировании.
Сотрудников и посетителей торгового комплекса вывели на улицу.
На месте работают службы.
Видео:Piter.tv
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