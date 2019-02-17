ТРК "Шкиперский Молл" снова эвакуировали (видео)

На место выехали службы.

Вечером 17 февраля второй раз за день эвакуировали ТРК "Шкиперский Молл". Причиной мог стать анонимный звонок о минировании.

Сотрудников и посетителей торгового комплекса вывели на улицу.

На месте работают службы.

Видео:Piter.tv