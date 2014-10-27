Как сообщает "Фонтанка", вечером 20 сентября в торговом центре Приморского района нашли подозрительную коробку с пугающими надписями.
По данным очевидцев, коробку обнаружили на первом этаже ТРЦ, который располагается по адресу Планерная улица, 59, около 18:20. Также сообщается, что посетителей и охрану насторожила не только сама коробка, но и надписи на ней: "Санкт-Петербург", "бомба".
На место ожидают прибытия взрывотехников. В данный момент проходит эвакуация здания.
Сегодня, 18:49
96
В торговом центре Приморского района нашли коробку с надписью "бомба"
Вечером 20 сентября в торговом центре Приморского района была обнаружена подозрительная коробка, на которой была пугающая надпись.
Как сообщает "Фонтанка", вечером 20 сентября в торговом центре Приморского района нашли подозрительную коробку с пугающими надписями.