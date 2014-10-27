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В торговом центре Приморского района нашли коробку с надписью "бомба"

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Вечером 20 сентября в торговом центре Приморского района была обнаружена подозрительная коробка, на которой была пугающая надпись.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 20 сентября в торговом центре Приморского района нашли подозрительную коробку с пугающими надписями.

По данным очевидцев, коробку обнаружили на первом этаже ТРЦ, который располагается по адресу Планерная улица, 59, около 18:20. Также сообщается, что посетителей и охрану насторожила не только сама коробка, но и надписи на ней: "Санкт-Петербург", "бомба".

На место ожидают прибытия взрывотехников. В данный момент проходит эвакуация здания.

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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