TJ объявил о закрытии издания в сентябре

СМИ на протяжении 11 лет рассказывало о технологиях и интернет-культуре.

Сотрудники Интернет-издания TJ сообщили о закрытии проекта. Причиной тому стали финансовые причины.

Получается, мы уйдем на отметке 11 лет 2 месяцев и 21 дня. Все это время мы старались быть проводниками в мир интернет-культуры, новых технологий и того, как мир вокруг нас меняется. Однако случилось 24 февраля, а затем и блокировка. говорится в прощальном письме.

После блокировки штат начали сокращать, но это не помогло: средства закончились. Издательский дом "Комитет" потерял существенную часть рекламной выручки, а посещаемость сайта стала падать.

Проект закроется 10 сентября. СМИ обещает сохранить архив статей редакции и лучшие пользовательские материалы в формате простых HTML-страниц.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту в начале марта. Причиной для этого, по мнению ведомства, стало распространение недостоверных сведений о боевых действиях в Украине.

Фото: TJ