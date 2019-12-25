В Петербурге пройдёт "ТИМ-Марафон Победы" в честь 80-летия Победы

В соревновании примут участие школьники 5-11 классов, студенты вузов, колледжей и молодёжь до 35 лет из Санкт-Петербурга, регионов России и Беларуси.

Санкт-Петербург станет местом проведения первого "ТИМ-Марафона Победы", посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Марафон организован Центром социальных проектов "Наши территории" при поддержке СПбГАСУ, рассказал портал "Строительный Петербург".

В соревновании примут участие школьники 5-11 классов, студенты вузов, колледжей и молодёжь до 35 лет из Санкт-Петербурга, регионов России и Беларуси. Участники будут работать над созданием цифровых моделей исторических объектов времён войны, используя технологии информационного моделирования (ТИМ) и отечественное программное обеспечение.

Марафон включает четыре этапа и предполагает как онлайн, так и очные мероприятия. На первом этапе, участники пройдут образовательные модули по моделированию, а региональные отборы состоятся весной 2025 года. Финал пройдет в мае в Санкт-Петербурге.

Цель проекта — создание цифровых двойников исторических объектов, которые могут использоваться для реставрации и восстановления памятников. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на официальном сайте.

Фото: официальный сайт "ТИМ-Марафона Победы"