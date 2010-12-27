ТГК-1 рассмотрит изменение своей доли в петербургской "Теплосети"

Совещание компании состоится в последний день 2019 года.

Совет директоров ПАО "ТГК-1" планирует рассмотреть изменение собственной доли в петербургской "Теплосети" на заседании 31 декабря. Информация об этом появилась на портале раскрытия корпоративной информации.

Сведений о том, как именно скорректируется доля, в плане проведения заседания нет.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" начала работу в 2010 году под контролем Территориальной генерирующей компании № 1 и городских властей. К настоящему моменту акционерами предприятиями являются сама "ТГК-1" и петербургский ГУП "ТЭК".

Ранее мы писали, что в Ковенском переулке завершились ремонтные работы.

Фото: www.teplosetspb.ru