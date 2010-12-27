ТЭКи бьют тревогу!

Вслед за петербургским водоканалом и метрополитеном к сенатору обратились ТЭКи. Вопросы оперативности и безопасности, которые возникли в связи с переходом на 44 ФЗ, встают особо остро в связи с наступлением нового отопительного сезона.

Андрей Кутепов, председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности провел заседание «круглого стола» на тему «Проблемы осуществления закупок товаров, работ, услуг унитарными предприятиями, действующими в сфере теплоснабжения».

В Совете Федерации уже проходили «круглые столы», посвященных практике применения 44ФЗ о контрактной системе в сфере закупок: были рассмотрены проблемы, с которыми столкнулись унитарные предприятия в сфере метрополитена, водоснабжения и водоотведения.

Сейчас с подобными вопросами к сенатору обратились предприятия в сфере теплоснабжения. Главные проблемы в том, что невозможно в сроки оплатить выполненные подрядчиками работы по причине дефицита денежных средств из‑за неплатежей потребителей. А также своевременно выполнить аварийные работы в связи с длительными сроками проведения закупочных процедур.

«Деятельность ТЭКов регулируется Федеральным законом «О теплоснабжении», правительственными актами, инструктивными письмами ведомств. Необходимо проанализировать все правовые акты с целью устранения несогласованности и внести предложения по совершенствованию законодательства в отношении теплоснабжающих предприятий и 44ФЗ в целом», - считает сенатор.

В работе «круглого стола» приняли участие представители федеральных органов власти, в том числе Министерства финансов РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также представители общественных организаций, ученые, эксперты.

По итогам мероприятия приняты рекомендации в адрес Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, направленные на совершенствование процесса осуществления закупок товаров, работ и услуг унитарными предприятиями, действующими в сфере теплоснабжения.