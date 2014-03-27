SyFy показал трейлер хоррор-сериала «Чаки» о кукле-убийце

Телеканал SYFY выпустил новый трейлер хоррор-сериала про куклу-убийцу Чаки.
По сюжету 14-летний мальчик, представитель ЛГБТ-сообщества, покупает на ярмарке старую куклу Чаки. Это запускает в городе цепочку убийств, параллельно раскрывая тайны жителей маленького городка.
Режиссером фильма выступил постановщик первого фильма во вселенной Чаки Дон Манчини,Главные роли в фильме сыграли Закари Артур, Тео Брионес, Аливия Элин Линд, Бьоргвин Арнарсон. Продюсером и сценаристом выступил Дон Манчини.
Видео: Youtube/CHUCKY Official
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