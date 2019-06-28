В Петербурге стартовал фестиваль "Свинг белой ночи"

В Доме журналиста представили программу XXVI петербургского фестиваля джаза.

Саксофон и фортепиано зазвучали в Доме журналиста. Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки представила фестиваль "Свинг белой ночи". Он проходит каждое лето с 1994 года.

"Джаз – это конечно чувство свободы, раскованности, радостного общения, красивой музыки. И фестиваль называется "Свинг белой ночи" и джазовая музыка, как нельзя лучше, ложится на Санкт-Петербург".

- Ирина Иванова, арт-директор Дома журналиста.

Насладиться джазом можно с 28 июня по 1 июля в Филармонии джазовой музыки. А самое яркое событие – Гала-концерт у Михайловского замка – пройдет 30 июня. Вход свободный. Звездой мероприятия под открытым небом станет американская группа "Калеб Хоули бэнд".

Также на фестивале выступят и другие известные музыканты из Европы и Америки. Они вместе с российскими исполнителями готовят импровизационное шоу.

"Вот понимаете, это сочетание тоже волнует публику. Наш музыкант, петербургский, и французы, неизвестные до сих пор и не встречавшиеся ни разу друг с другом. А в итоге результат будет потрясающим".

- Голощёкин Давид, художественный руководитель Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки.

Фестиваль 2019 года посвящен 75-летию народного артиста России Давида Голощёкина, он и основал "Свинг белой ночи". Джаз для него – импровизация. По словам маэстро, каждое исполнение композиции уникально.

Так считает и директор Филармонии джазовой музыки Бронислава Гнездина. Она признается, что самая лучшая на свете музыка – это джаз.

"Он делает всех счастливыми. И тех, кто слушает джаз, и тех, кто играет…Самые счастливые в мире люди – это джазовые музыканты, это правда. Потому что они творят, просто ежесекундно"

- Гнездина Бронислава, директор Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки.

Музыканты будут творить и в Доме журналиста. В нем с 4 июля стартуют джазовые четверги. Известный джазовый гитарист Гасан Багиров откроет серию выступлений.

Видео: Piter.TV