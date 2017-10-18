"Кандидат "против всех": Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах 2018

Известная экс-светская львица и тележурналист Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться на пост президента России на ближайших выборах. Об этом она заявила в видео, опубликованном на Youtube.

Ксения Собчак - дочь первого мэра Петербурга, экс-ведущая скандального шоу "Дом-2", участница реалити шоу "Блондинка в шоколаде", а ныне тележурналист сообщила, что она хочет баллотироваться на пост президента.

Она объяснила свое решение в видео, опубликованном на Youtube.Там она вспоминает, когда первый раз к власти пытались пройти Жириновский, Зюганов. И как они регулярно проигрывают президентские выборы. Она также напомнила, что рожденные в год, когда Владимир Путин первый раз выиграл президентскую гонку, дети в этом году уже сами пойдут голосовать.

Собчак заявила, что она «кандидат «против всех». Имея ввиду графу «против всех» в бюллетенях, которую убрали некоторое время назад.

"Я хочу вернуть возможность голосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать: "Хватит, ребят, ну хорош! Ну правда, ну вы все достали". Вместе мы очень сильны, чтобы они не обещали, за чтобы они не выступали, мы выступаем против", - говорит Собчак.

Собчак отметила, что не видит смысла в бойкоте выборов, если кого-то из кандидатов не допустят до них (имеется ввиду Алексей Навальный). Так как это не поможет стране стать лучше.

Фото: скриншот сайта Ксении Собчак

Видео: Youtube / Ksenia Sobchak