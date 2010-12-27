Световое шоу "Балет парусов" представят в Петербурге

Так в Петербурге завершится "Балтийская яхтенная неделя".

В субботу, 18 августа в Петербурге в рамках "Балтийской яхтенной недели" пройдет световое шоу "Балет парусов". Об этом сообщает "Мойка 78".

Отметим, что фестиваль парусного спорта проходит в Северной столице во второй раз. В этом году событие было приурочено к 300-летию основания первого в мире яхт-клуба "Невский флот", который был создан Петром I в 1718 году.

В программе выступление чемпионов мира и России по кайту и серфингу в 19.00, а в 22.00 в акватории Невы начнется водно-световое шоу "Балет парусов", которое завершится фейерверком.

Также на пляже Петропавловской крепости для гостей мероприятия несколько диджеев дадут концерт.

Стоит сказать, что "Балтийская яхтенная неделя" проходит в рамках Санкт-Петербургской Морской Ассамблеи.

Мероприятие завершится 19 августа проходом двух регат у пляжа Петропавловской крепости. Начало - в 16.00.

Фото: ВКонтакте/Ангелина Диденко