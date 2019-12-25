Первый показ новой постановки состоится 14 декабря.

Светлана Крючкова сыграет Софью Толстую в новом спектакле под названием "Я – жена гения". Постановку можно будет увидеть в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича 14 декабря.

Народная артистка России исполнит в спектакле главную роль. Компанию Светлане Крючковой составят Полина Осетинская и Сергей Барковский. Центром сюжета музыкальной постановки станет загадочная, полная поэтической привязанности история отношений Софьи Толстой и композитора Сергея Танеева.

Музыкальную основу спектакля составят произведения Бетховена, Танеева, Шостаковича и других композиторов.

Графиня Софья Андреевна Толстая состояла в браке с писателем до его смерти в 1910 году.

Архивное видео Piter.tv. Светлана Крючкова: мой внук - уже не русский

Фото: Piter.tv