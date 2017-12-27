Сериал "Света с того света" 1 сезон 10-11 серии: богатый русский язык

Цыпин узнает, что станет отцом. В жизни Светозары снова появляется маньяк.

15 января в 20:00 покажут продолжение истории девушки Ольги, которая попала в инвалидное кресло и теперь работает магом-биоэнерготерапевтом. Вокруг нее кипит жизнь. Она потихоньку привыкла к своей "должности" и уже не боится держать в руках чужие судьбы.

В предыдущих сериях вдова Оксана узнает, что она в положении. Свете пришлось помочь ей найти отца ребенка, которым оказался Цыпин. Однако тот уже успел найти себе новую женщину. В 10 серии Светозаре придется успокаивать Светлану и убеждать ее в том, что Цыпин станет хорошим отцом их ребенку. На какие хитрости она пойдет, узнаем уже сегодня.

Ира и Света начали спорить о женской красоте. Закончить их дебаты они попросили Игоря, который описал, какой должна быть девушка.

11 серия становится своего рода кульминационной. На пути Светозары снова возникает маньяк. Девушка, понимая, что не справиться, обратилась к Игорю… который был на свидании.

Цыпин наконец-то узнает, что станет папой, но Оксана не может его принять, как бы не старалась гадалка. Света начинает уставать от совместного проживания с друзьями, к чему это приведет – узнаем совсем скоро.