Ограничен в регионе могут расширить.

Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя без QR-кода. Такое заявление сделал региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сотрудники уточнили, что с 30 октября требование о QR-кодах касается посетителей заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев. Вице-губернатор Павел Креков полагает, что перечень будет расширен. В него предлагается добавить храмы.

АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба Артем Бахтерев, министр АПК и потребительского рынка Свердловской области

Из-за QR-кодов туристы в Петербурге стали отказываться от гостиниц в пользу квартир.

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