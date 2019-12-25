Из-за QR-кодов туристы в Петербурге стали отказываться от гостиниц в пользу квартир

Квартира обходится на 20-50% дешевле, чем номер в гостинице.

После объявления о введении системы QR-кодов в Петербурге наблюдается всплеск бронирования квартир. По сравнению с прошлым годом, туристы на 42% чаще стали отказываться от гостиниц. Об этом пишет РБК.

Эксперты полагают, что с 1 декабря, когда QR-код необходимо будет также предъявлять и в заведениях общепита, эта тенденция среди путешественников продолжится. Кроме того, рост спроса на квартиры связывают с наличием кухни, где можно в любое время приготовить себе еду, что не маловажно в сложившейся ситуации.

Также жить в квартире на 20-50% дешевле, чем в гостиничном номере. За счет своей изолированности такое жилье более комфортно для отдыха.

Ранее петербуржцам начали выдавать первые бумажные QR-коды.

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