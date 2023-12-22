За февраль более 400 пар сыграли свадьбу в Ленобласти

Пары, желающие зарегистрировать свои браки, могут воспользоваться порталом Госуслуг.

В феврале 2024 года 421 пара оформила официальное вступление в брак в Ленобласти. Эту информацию представило Управление ЗАГС 47 региона.

По статистике, средний возраст жениха составил 38 лет, а невесты в среднем выходили замуж в 37 лет. В то же время, самым юным молодожёнам, обручившимся в последний месяц зимы, было всего по 18 лет. Наиболее возрастным женихом стал 75-летний мужчина, а среди женщин лидером оказалась 73-летняя жительница Ленинградской области.

Пары, желающие зарегистрировать свои браки, могут воспользоваться порталом Госуслуг. Таким способом за месяц было подано 182 заявления на регистрацию брака. Пользователям портала всегда доступно расписание свободных дат и времени в органах ЗАГС. Также есть возможность подать заявление лично, посетив учреждение.

Ранее мы сообщили о том, что в феврале в Ленобласти родилось 15 пар двойняшек.

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