В феврале в Ленобласти родилось 15 пар двойняшек

Всего за месяц в регионе появилось на свет почти 900 детей.

В феврале в Ленобласти появилось на свет 876 новорожденных, включая 15 пар двойняшек. Эту информацию опубликовало региональное управление ЗАГС.

Количество мальчиков превышает количество девочек на 28. Наиболее часто мамами становились женщины в возрасте от 25 до 29 лет. Самой пожилой роженице 54 года, она родила уже четвёртого ребёнка.

Через портал Госуслуг было подано только 12% заявлений на регистрацию рождения младенца из региона.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти намерены провести газ к 10 тыс. домовладений.

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