Ученые: суп может помочь справиться с малярией

Ученые проанализировали состав 56 бульонов, которые были приготовлены в домашних условиях.

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит выяснили, что традиционные мясные и овощные бульоны прерывают жизнь паразита Plasmodium falciparum, который вызывает малярию. Данные исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.

Ученые проанализировали состав 56 бульонов, которые были приготовлены в домашних условиях. Пять образцов супов через 72 часа сдержало развитие паразита на 50%, еще четыре – более чем на 50%

Теперь экспертам предстоит выяснить, какой именно ингредиент обладает таким действием в борьбе с малярией.

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