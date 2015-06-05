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Ученые: суп может помочь справиться с малярией
Сегодня, 9:53
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nastya960

Ученые: суп может помочь справиться с малярией

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Ученые проанализировали состав 56 бульонов, которые были приготовлены в домашних условиях.

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит выяснили, что традиционные мясные и овощные бульоны прерывают жизнь паразита Plasmodium falciparum, который вызывает малярию. Данные исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.

Ученые проанализировали состав 56 бульонов, которые были приготовлены в домашних условиях. Пять образцов супов через 72 часа сдержало развитие паразита на 50%, еще четыре – более чем на 50%

Теперь экспертам предстоит выяснить, какой именно ингредиент обладает таким действием в борьбе с малярией.

Ранее эксперты назвали самые полезные и самые вредные российские супы.

Теги: бульон, малярия, суп
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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