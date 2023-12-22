Число случаев малярии в Петербурге в 2023 году возросло на 20%

Показатель заболеваемости составил 0,24 на 100 тыс. населения (в 2022 году – 11 случаев, показатель – 0,20 на 100 тыс. населения).

Сегодня, 25 апреля, отмечается Всемирный день борьбы с малярией – серьезным заболеванием, которое передается через укусы комаров рода Anopheles и чаще всего встречается в тропических регионах. По информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Петербургу, малярия вызывается паразитом и не передается от человека к человеку.

В 2023 году в Петербурге было зафиксировано 13 случаев заболевания малярией среди взрослого населения, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Показатель заболеваемости составил 0,24 на 100 тыс. населения (в 2022 году – 11 случаев, показатель – 0,20 на 100 тыс. населения).

Все случаи малярии в 2023 году были завезены в Северную столицу из стран Центральной Африканской Республики, Камеруна, Ганы, Кот-д"Ивуара, Чада, Тоголезской Республики, Гвинейской Республики, Пакистана, Буркина-Фасо и Бенина.

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