Суд заслушал показания свидетеля, подтвердившего обвинение Иванютенко в покушении

Личность свидетеля была тщательно засекречена.

В Невском суде Санкт-Петербурга 21 января 2020 года допросили свидетеля по делу о покушении на известного бизнесмена Евгения Пригожина. Согласно полученным данным, именно обвиняемый Владимир Иванютенко был инициатором преступления.

Личность свидетеля тщательно засекречена ради его безопасности. Его голос в суде звучал через специальный модулятор, изменяющий голос. Даже имя этого человека скрыто от широкой общественности, и в зале суда его представили под псевдонимом – "Григорий Иванов".

"Иванов" рассказал, что в феврале 2019 года к нему обратился Иванютенко, попросив разыскать специалиста по взрывному делу. Он планировал убить петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, устроив взрыв. План покушения подсудимый дважды обсуждал со свидетелем, не зная, что "Иванов" работает на Центр "Э".

В ходе подготовки к преступлению подсудимый Иванютенко передал "Иванову" комплектующие для создания взрывного устройства: два электрических детонатора со взрывчаткой (каждый содержал взрывчатое вещество весом один грамм), огнепроводной шнур – примерно 1,5 метра. Свидетель забрал все это в камере хранения магазина "Пятерочка" и передал правоохранителям из Центра "Э".

Как сообщалось ранее, Владимир Иванютенко был задержан 21 февраля 2019 года сразу после размещения пластида и фрагментов СВУ в камере хранения магазина "Пятерочка". Операция зафиксирована камерами видеонаблюдения. В настоящее время дело Иванютенко, обвиняемого по статье 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), рассматривает Невский районный суд.

Фото: Piter.TV