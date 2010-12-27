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Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Сегодня, 12:19
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lesjasap

Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

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Фигурантом признали виновными в подстрекательстве к терроризму.

Южный окружной военный суд вынес приговор шестерым членам крымской группировки, запрещенной на территории РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщили в "ТАСС". Обвиняемые получили от семи до 19 лет колонии строгого режима. Молодые люди покушались на преступление, включающее насильственный захват власти. Организаторами ОПГ признали Муслима Алиева и Инвера Бекимова. Первому дали тюремный срок на 19, второму - на 18 лет.

По версии следствия, жители Крыма призывали участников движения к тотальной исламизации и вербовали граждан. Далее активистов подстрекали к выполнению экстремистских заданий. Сторона защиты будет обжаловать приговор, так как она "полностью с ним не согласна"

Мы его будем обжаловать как незаконный. Мы полностью с ним не согласны

заявил адвокат Сергей Локтев

Отметим, что своей вины обвиняемые не признали.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Приморье задержали контрабандистов с сотнями медвежьих лап.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv
 

Теги: крым, террористы
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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