Суд в Петербурге отказал историку Соколову в смягчении наказания

Суд в Санкт-Петербурге отказал историку Олегу Соколову в замене колонии строгого режима на принудительные работы. Об этом 21 апреля сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы судов города Дарью Лебедеву. Соколов подал ходатайство о смягчении наказания, но суд отказал в принятии заявления. Причиной стал пенсионный возраст осужденного. Согласно статье 53.1 Уголовного кодекса РФ, принудительные работы таким лицам не назначаются.

Напомним, 9 ноября 2019 года 63-летнего преподавателя СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки неподалеку от его дома в Петербурге. В его рюкзаке обнаружили две отрезанные женские руки, а также травматический пистолет. В квартире нашли останки тела. Убитой оказалась 24-летняя Анастасия Ещенко из станицы Старовеличковской Краснодарского края. Девушка была аспиранткой известного историка.

