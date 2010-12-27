Городской суд не захотел менять приговор убийце журналиста Циликина

Осужденный за убийство журналиста Дмитрия Циликина Сергей Косырев пытался оспорить вынесенный приговор через городской суд. Однако ведомство не встало на его сторону.

Петербургский городской суд отклонил апелляционную жалобу на приговор обвиненному в убийстве журналиста Дмитрия Циликина Сергею Костыреву. Также мужчина ранее был осужден за кражу ноутбука и телефона пострадавшего.

Как сообщает пресс-служба судов, Горсуд оставил в силе приговор Калининского районного суда. Он отбывает наказание в колонии строгого режима, куда его отправили на 8,5 года.

Апелляцию подавали защитники Косырева. Адвокат ссылался на то, что суд нарушил процессуальные нормы. Он оперировал запретом Верховного суда выносить приговор только на признательных показаниях подозреваемого.

Ранее Piter.tv передавал, что свидетели не пришли на заседание, где обвиняемый в убийстве Циликина признал вину. Преступление произошло в апреле 2016 года. Тело журналиста нашли со множественными колото-резанными ранами головы, туловища и конечности. Предполагаемого убийцу задержали через неделю.