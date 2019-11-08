Суд в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить $2 млн

Истец подал иск на фонд президента США.

По решению Верховного суда Нью-Йорка президент Дональд Трамп должен выплатить $2 млн ряду благотворительных организаций. Об этом сообщает CNN.

В июне 2018 года генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд подала в суд на фонд Donald J. Trump Foundation, который обвинила в ангажированной деятельности. По ее мнению, руководство организации действовало в личных и деловых интересах нынешнего главы государства. Генпрокурор требовала закрыть фонд и выплатить убытки на сумму $2,8 млн.

Фонд был основан Трампом в 1988 году. За время существования Donald J. Trump Foundation направил на благотворительные цели более $19 млн, из которых более $8 млн пожертвовали лично Трамп. Фонд передаст свои активы другим благотворительным организациям и закроется.

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