Суд в Москве арестовал мужчину, уколовшего 15-летнюю девочку шприцем

В московском Кузьменском суде на два месяца арестовали мужчину, который уколол 15-летнюю школьницу шприцем. Роман Ильясов подозревается в склонении к употреблению наркотиков.

Сам инцидент случился 2 августа в Москве на улице Головачева. По словам пострадавшей, она шла с прогулки, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Сначала он спросил у нее дорогу, а после сделал ей укол в ягодицу. Согласно ее рассказу, после укола девочка потеряла сознание, а когда пришла в себя дошла до расположенного рядом КПП военного училища, где ей вызвали скорую. Прибывшие медики диагностировали острое отравление неизвестным веществом.

Вопросы в этой истории возникли после того, как уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что на теле подростка не нашли следов укола. Появилась иная версия, согласно которой пострадавшая сделал глоток из бутылки, предложенной незнакомцем.

В данный момент следствие продолжается. Ильясов пробудет за решеткой до 4 октября.

Видео: Telegram / LIFE SHOT